|ФГИС ЕГРН
|(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1
|Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
|Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
|На основании запроса от 18.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 18.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
|Земельный участок
|(вид объекта недвижимости)
|Лист №
___
Раздела 1
|Всего листов раздела 1 :
___
|Всего разделов:
___
|Всего листов выписки:
___
|
18.02.2020
№
99/2020/314193061
|Кадастровый номер:
|50:23:0040510:223
|Номер кадастрового квартала:
|50:23:0040509
|Дата присвоения кадастрового номера:
|31.12.2002
|Ранее присвоенный государственный учетный номер:
|Иной номер: (У50:23:004 05 10:0079)
|Адрес:
| установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Софьинское, д. Становое, дом 138
|Площадь:
|1200
+/-
12кв. м
|Кадастровая стоимость, руб.:
|1867536
|Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:
|50:23:0050308:868
|Категория земель:
|Земли населённых пунктов
|Виды разрешенного использования:
|ЛПХ в сельских населенных пунктах
|Статус записи об объекте недвижимости:
|Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
|Особые отметки:
|данные отсутствуют
|Получатель выписки:
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКАС" ИНН 9701000213
|Государственный регистратор
|
|ФГИС ЕГРН
|(полное наименование должности)
|(подпись)
|(инициалы, фамилия)
М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
|Земельный участок
|(вид объекта недвижимости)
|Лист №
___
Раздела 2
|Всего листов раздела 2 :
___
|Всего разделов:
___
|Всего листов выписки:
___
|
18.02.2020
№
99/2020/314193061
|Кадастровый номер:
|50:23:0040510:223
|1.
|Правообладатель (правообладатели):
|1.1.
|Чулкова Лидия Ивановна
|2.
|Вид, номер и дата государственной регистрации права:
|2.1.
|Собственность, № 50-01.23-2.1999-1212.1 от 22.06.1999
|3.
|Документы-основания:
|3.1.
|сведения не предоставляются
|4.
|Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
|не зарегистрировано
|5.
|Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
|данные отсутствуют
|6.
|Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
|данные отсутствуют
|Государственный регистратор
|
|ФГИС ЕГРН
|(полное наименование должности)
|(подпись)
|(инициалы, фамилия)
М.П.
Раздел 3Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
|Земельный участок
|(вид объекта недвижимости)
|Лист №
___
Раздела 3
|Всего листов раздела 3 :
___
|Всего разделов:
___
|Всего листов выписки:
___
|
18.02.2020
№
99/2020/314193061
|Кадастровый номер:
|50:23:0040510:223
|
План (чертеж, схема) земельного участка:
|
Масштаб 1:
|
Условные обозначения:
|Государственный регистратор
|
|ФГИС ЕГРН
|(полное наименование должности)
|(подпись)
|(инициалы, фамилия)
М.П.