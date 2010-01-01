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50:23:0040510:223.zip
50:23:0040510:223.pdf
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 18.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.02.2020    №    99/2020/314193061 
Кадастровый номер: 50:23:0040510:223

Номер кадастрового квартала:50:23:0040509
Дата присвоения кадастрового номера: 31.12.2002
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: (У50:23:004 05 10:0079)
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Софьинское, д. Становое, дом 138
Площадь: 1200 +/- 12кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1867536
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 50:23:0050308:868
Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: ЛПХ в сельских населенных пунктах
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКАС" ИНН 9701000213

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)(подпись)(инициалы, фамилия)

М.П.
 
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.02.2020    №    99/2020/314193061 
Кадастровый номер: 50:23:0040510:223

1.Правообладатель (правообладатели):1.1.Чулкова Лидия Ивановна
2.Вид, номер и дата государственной регистрации права:2.1.Собственность, № 50-01.23-2.1999-1212.1 от 22.06.1999
3.Документы-основания:3.1.сведения не предоставляются
4.Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:не зарегистрировано
5.Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:данные отсутствуют
6.Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)(подпись)(инициалы, фамилия)

М.П.
 
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)
Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.02.2020    №    99/2020/314193061 
Кадастровый номер: 50:23:0040510:223

План (чертеж, схема) земельного участка:
Масштаб 1: Условные обозначения:
 
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)(подпись)(инициалы, фамилия)

М.П.
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