ФГИС ЕГРН (полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости На основании запроса от 18.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 18.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 18.02.2020 № 99/2020/314193061 Кадастровый номер: 50:23:0040510:223

Номер кадастрового квартала: 50:23:0040509 Дата присвоения кадастрового номера: 31.12.2002 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: (У50:23:004 05 10:0079) Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Софьинское, д. Становое, дом 138 Площадь: 1200 +/- 12кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1867536 Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 50:23:0050308:868 Категория земель: Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: ЛПХ в сельских населенных пунктах Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" Особые отметки: данные отсутствуют Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКАС" ИНН 9701000213

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН (полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. Раздел 2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 18.02.2020 № 99/2020/314193061 Кадастровый номер: 50:23:0040510:223

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Чулкова Лидия Ивановна 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-01.23-2.1999-1212.1 от 22.06.1999 3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются 4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН (полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. Раздел 3 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка Земельный участок (вид объекта недвижимости) Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 18.02.2020 № 99/2020/314193061 Кадастровый номер: 50:23:0040510:223

План (чертеж, схема) земельного участка: Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН (полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.